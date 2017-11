Matt Lauer door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie

Woensdagavond Nederlandse tijd kwam Variety naar buiten met meer beschuldigingen richting de Today Show-presentator. De Amerikaanse website deed de afgelopen twee maanden onderzoek naar het gedrag van Lauer.

Variety interviewde hiervoor meer dan tien huidige en oud-werknemers van NBC. Daaronder bevinden zich drie vrouwen die zichzelf als slachtoffer van seksuele intimidatie door Lauer zien. Deze vrouwen wensen anoniem te blijven.

Volgens de geïnterviewde (oud-)medewerkers was de presentator, ondanks dat hij getrouwd was, gefixeerd op vrouwen. Hij stond erom bekend vaak opmerkingen over hun lichaam en uiterlijk te maken tijdens gesprekken of in smsjes.

Ook zou Lauer meerdere keren aan vrouwelijke producers te hebben gevraagd met wie ze naar bed waren geweest. Daarnaast speelde hij op kantoor graag het spelletje "fuck, marry or kill" waarbij hij liet weten met welke co-presentatrices hij het liefst het bed wilde delen.

Knop

Volgens de twee vrouwelijke collega's die de presentator van intimidatie beschuldigen, zou hij een knop onder zijn bureau hebben gehad waarmee hij de deur van zijn kantoor op slot kon doen. Zo kon hij vrouwen ontvangen zonder dat hij bang hoefde te zijn dat er iemand onverwacht binnen zou lopen.

Een vrouwelijke collega vertelt aan Variety dat zij een keer door de presentator naar zijn kantoor zou zijn geroepen, waar hij zijn broek liet zakken en zijn penis aan haar liet zien. Nadat ze weigerde seksuele handelingen bij hem te verrichten, werd hij boos op haar.

Ook zou Lauer een vrouwelijke collega een seksspeeltje cadeau hebben gedaan, samen met een expliciet briefje waarop hij geschreven had hoe hij het speeltje samen met haar zou willen gebruiken.

Lauer zou er ook een gewoonte van gemaakt hebben om tijdens persreizen naar de Olympische Spelen verschillende vrouwelijke NBC-medewerkers laat op de avond op zijn hotelkamer uit te nodigen.

Ontslag

De presentator werd woensdag door zijn werkgever, het Amerikaanse televisienetwerk NBC, ontslagen wegens een klacht over "ongepast gedrag op de werkvloer".

NBC bevestigde aan persbureau AP dat de beschuldiging afkomstig is van een medewerker van de tv-zender. Het incident zou plaats hebben gevonden tijdens de Olympische Spelen van 2014 in Sochi, waar beiden aan het werk waren. Het ongepaste gedrag van Lauer zou door zijn gegaan toen beiden weer terug in de Verenigde Staten waren.

Lauer geldt als een gerenommeerde naam in de Amerikaanse media en journalistiek. De presentator is getrouwd met Nederlands model Annette Roque en heeft samen met haar drie kinderen: Jack Matthew, Romy en Thijs.