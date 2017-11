Today Show-presentator Matt Lauer ontslagen na seksueel wangedrag

"Op maandagavond hebben wij een gedetailleerde klacht gekregen van een collega over ongepast seksueel gedrag op de werkvloer door Matt Lauer", laat NBC News in een verklaring weten.

NBC heeft woensdag aan persbureau AP bevestigd dat de beschuldiging afkomstig is van een medewerker van de tv-zender. Het incident zou plaats hebben gevonden tijdens de Olympische Spelen van 2014 in Sochi, waar beiden aan het werk waren. Het ongepaste gedrag van Lauer zou door zijn gegaan toen beiden weer terug in de Verenigde Staten waren.

Volgens de nieuwszender is het gedrag van Lauer (59) onacceptabel en is daarom besloten de presentator na ruim twintig jaar te ontslaan. "Hoewel het de eerste klacht is over zijn gedrag in meer dan twintig jaar, hebben we reden om te vermoeden dat dit geen op zichzelf staand incident is geweest."

Presentatrice Savannah Guthrie, die jarenlang samenwerkte met Lauer en normaal gesproken de dag met Lauer begint, zegt in de uitzending dat ze verdrietig is door het nieuws. "Ik vind het verschrikkelijk voor Matt, hij is een goede vriend en mijn partner en is bij veel mensen geliefd. En ik vind het verschrikkelijk voor mijn vrouwelijke collega die naar voren is gestapt en haar verhaal heeft gedaan."

Lauer geldt als een gerenommeerde naam in de Amerikaanse media en journalistiek. De presentator is getrouwd met Nederlands model Annette Roque en heeft samen met haar drie kinderen: Jack Matthew, Romy en Thijs.