Eerste rechtszaak tegen Harvey Weinstein aangespannen

Weinstein wordt volgens Deadline aangeklaagd door een Britse vrouw die hem beschuldigt van seksuele intimidatie.

De vrouw, die anoniem wil blijven, zou naar verluidt werkzaam zijn in de filmwereld. Ze klaagt niet alleen Weinstein zelf, maar ook de Weinstein Company en de Britse tak van het filmbedrijf onder meer aan voor directe en indirecte schade door persoonlijk letsel.

Op maandagavond werd, enkele uren na het nieuws rond de Britse rechtzaak, bekend dat de actrice Kadian Noble eveneens een rechtszaak aanspant tegen de producent. Weinstein zou Noble in 2014 onder het mom van een filmauditie naar zijn kamer in het chique Majestic hebben gelokt. Daar begon hij haar te masseren en greep haar borsten en billen vast.

Volgens de aanklacht, die in Los Angeles is ingediend, sloot Weinstein de actrice daarna op in de badkamer waar zij seksuele handelingen bij hem moest verrichten.

Bedrijf

In oktober werd de eerste Amerikaanse rechtszaak tegen het bedrijf van de filmproducent, The Weinstein Company, aangespannen door actrice Dominique Huett. Zij claimt dat het bedrijf weet had van de misdragingen van hun medeoprichter.

De Britse politie doet vanaf oktober onderzoek naar elf aanklachten van seksuele intimidatie door de filmproducent. Ook de politiekorpsen in New York en Los Angeles zijn onderzoeken gestart naar Weinstein.

Beschuldigingen

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. In oktober 2017 publiceerde The New York Times een groot artikel over een periode van dertig jaar van seksuele intimidatie door Harvey Weinstein.

Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein. Steeds meer vrouwen melden zich bij media als slachtoffer.

Inmiddels is ook bekend dat Weinstein zijn vermeende slachtoffers zou laten bespioneren om hen ervan te beletten aangifte tegen hem te doen.