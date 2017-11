Klacht tegen DWDD na reactie verkrachtingsclaim Jelle Brandt Corstius

In zijn column in Trouw schreef Jelle Brandt Corstius over een incident aan het begin van zijn televisiecarrière waarbij hij werd gedrogeerd en seksueel misbruikt.

De schrijver noemde in zijn column geen naam, maar enkele dagen later trad Van Dam naar buiten bij Pauw als de man over wie Corstius schreef. Hij zei het incident anders te hebben ervaren en niet het gevoel te hebben gehad dat er sprake was van misbruik.

In een uitzending van De Wereld Draait Door, waar Brandt Corstius aan tafel zat, noemde Van Nieuwkerk de toen nog anonieme beschuldigde een "smeerlap".

Klacht

BNNVARA spreekt in een reactie tegen dat Van Nieuwkerk de van seksueel misbruik beschuldigde tv-producent Gijs van Dam ''een smeerlap'' heeft genoemd in De Wereld Draait Door. Volgens de omroep citeerde de presentator een door Jelle Brandt Corstius gebruikte term in het artikel dat hij in Trouw had geschreven.

De omroep bevestigt dat de advocaten van Van Dam een klacht hebben ingediend tegen DWDD. BNNVARA zegt ervan overtuigd te zijn dat de makers binnen de context van het programma zorgvuldig hebben gehandeld.

"Wij zijn ervan overtuigd dat de makers binnen de context van het programma, waar het gesprek van de dag gevoerd wordt, zorgvuldig hebben gehandeld. Wij zullen dit vanzelfsprekend onderbouwd aan de raadslieden van Gijs van Dam laten weten", aldus een woordvoerder van Van Nieuwkerk in een reactie daarop.

Van Dam heeft aangifte gedaan tegen Brandt Corstius van smaad en laster. Brandt Corstius heeft in navolging daarvan aangifte gedaan van verkrachting.