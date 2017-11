Jeffrey Tambor door derde vrouw beschuldigd van seksuele intimidatie

Tegen Refinery29 zei ze dat Tambor haar probeerde te kussen, terwijl ze dit niet wilde.

"Deze opdracht betekende voor mij een doorbraak in de filmindustrie. Op de laatste draaidag zei ik tegen Jeffrey dat het ontzettend leuk was om met hem samen te hebben gewerkt en toen greep mij me, totaal onverwacht, ineens vast en zoende hij me op mijn mond. Ik was compleet in shock en wist niet zo goed hoe ik daarop moest reageren. Er ging van alles door me heen, qua emoties."

Tambor reageerde naar zowel Refinery29 als USA Today: "Mocht dit gebeurd zijn, dan was het niets meer of minder dan een welgemeende afscheidskus, om haar te bedanken voor haar goede werk op de set. Het spijt me heel erg als dat anders bij haar is overgekomen."

Delbridge was bang dat ze misschien iets te "flirty" overkwam en dat het wellicht haar eigen schuld was, maar een andere acteur uit de film, Bill Duke, zag wat er gebeurde en verzekerde haar dat ze niets verkeerd had gedaan. "Ik heb geen idee waarom Jeffrey dat bij me deed. Maar het feit dat Bill Duke me zei dat hij fout zat, bevestigde mijn gevoel dat dit ongepast gedrag was. Ik ben Bill dan ook eeuwig dankbaar hiervoor."

Transparent

Tambor kondigde eerder zijn vertrek aan bij de Amazon-serie Transparent nadat hij door twee vrouwen werd beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag.

Tambor ontkent beide beschuldigingen en liet via een verklaring weten: "Als mijn gedrag wellicht is opgevat als agressief, bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Maar het idee dat ik opzettelijk iemand zou lastig vallen is simpelweg niet waar. Gezien de huidige sfeer die ontstaan is op de set van Transparent, zie ik mezelf daar niet meer terugkeren."

De voormalig assistente van Tambor, Van Barnes, plaatste een bericht op haar afgeschermde Facebook-pagina, waarin ze melding maakte van Tambor's ongepaste gedrag. Naar aanleiding hiervan stelde Amazon een onderzoek in.

Niet lang daarna volgde een tweede beschuldiging. Trace Lysette, eveneens een collega van Tambor bij Transparent, beweerde dat de Golden Globe-winnaar haar ten minste "een keer fysiek heeft lastig gevallen." Ook zou hij meerdere malen seksuele toespelingen en opmerkingen hebben gemaakt.