Nick Carter ontkent beschuldigingen van verkrachting

In een verklaring tegenover Rolling Stone zegt Carter "geschockeerd" en "verdrietig" te zijn over de beschuldigingen van Schuman.

"Melissa heeft me toentertijd geen enkele indicatie gegeven dat wat we aan het doen waren niet wederzijds was", stelt de zanger. "Dit is de eerste keer sinds bijna twee decennia dat ik deze verwijten te horen krijg. Het is in tegenstrijd met hoe ik ben en hoe ik denk over het opzettelijk beschadigen of kwetsen van iemand", aldus Carter (37) in de verklaring.

Shuman zou destijds door de zanger uitgenodigd zijn in zijn appartement en gevraagd zijn om in een andere kamer naar muziek te luisteren.

Eenmaal daar begonnen de twee te zoenen, waarop hij haar broek omlaag begon te trekken. "Ik zei dat ik niet verder wilde gaan, maar hij luisterde niet," aldus Shuman, die destijds een relatie had, in haar blog. "Vervolgens dwong hij me tot orale seks, nadat hij dat ook bij mij had gedaan. Ik was bang en hij duldde geen tegenspraak."

Shuman zei dat ze zichzelf "wilde bewaren voor haar aanstaande echtgenoot", waarop Carter antwoordde: "Ik kan je echtgenoot zijn." Volgens Shuman is dat het moment waarop hij haar verkrachtte.

Manager

De vrouw zegt haar manager ingelicht te hebben over het incident, maar die zei haar dat Carters juridische team te sterk was om iets tegenin te brengen. Bovendien zou het haar carrière kunnen schaden als ze naar buiten zou treden met haar verhaal.