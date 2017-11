Medeoprichter Pixar John Lasseter trekt zich terug na 'misstappen'

Dat meldt de Pixar-medeoprichter in een brief aan zijn werknemers, die in handen is gekomen van The Hollywood Reporter. Ook erkent hij dat hij "pijnlijke" gesprekken heeft gevoerd.

In de brief laat Lasseter weten dat hij "zijn excuses aanbiedt aan iedereen die ooit een ongewenste knuffel of ander grensoverschrijdend gebaar heeft ontvangen". "Dat was nooit mijn bedoeling. Jullie betekenen heel veel voor mij."

Hij zal de komende zes maanden een stap terug doen bij Pixar en Disney. "Ik hoop dat het sabbatical mij de kans geeft om beter voor mezelf te zorgen, mezelf op te laden en terug te keren met het inzicht en perspectief van de leider die jullie verdienen."

Een Pixar-werknemer meldt aan diezelfde titel dat het gaat om "vastgrijpen, zoenen, en opmerkingen over fysieke kenmerken". Actrice en schrijver Rashida Jones, die als schrijver verbonden is aan de nieuwste Toy Story-film, heeft zich inmiddels teruggetrokken van het project nadat ze zou zijn geïntimideerd door Lasseter.

In een verklaring laat Disney weten "dat zij Lasseters besluit en zijn openhartigheid waarderen".

Toy Story

Zij heeft dit nog niet bevestigd aan The Hollywood Reporter. Volgens een bron afkomstig uit The Walt Disney-studio zou zij het project hebben verlaten wegens "creatieve meningsverschillen".

Lasseter werd in 2006 benoemd tot creatief directeur van Pixar en Walt Disney Animation Studios, nadat het animatiebedrijf in handen kwam van Disney. Ook regisseerde hij de films Toy Story en Toy Story 2 en fungeerde hij als producent bij alle Pixar-titels, waaronder Frozen.

Lasseter won in 1996 de Special Achievement-Oscar voor zijn bijdrage aan Toy Story. In 1989 ontving hij eveneens een Oscar voor de korte animatiefilm Tin Toy.