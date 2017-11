'Weinstein gebruikte bankrekening broer om misbruikschikkingen te treffen'

Een nieuw gepubliceerd artikel in The New Yorker brengt details naar buiten over het proces dat Weinstein doorliep wanneer een van zijn vermeende slachtoffers dreigde actie tegen hem te ondernemen.

De bedragen zouden uiteenlopen van 100.000 tot 1 miljoen dollar. Volgens Zelda Perkins, de voormalig assistent van Weinstein, zou een van de schikkingen die werd getroffen zijn betaald via de bankrekening van zijn broer Bob. Dit zou ervoor moeten zorgen dat Miramax en Disney, destijds de werkgevers van de broers, de grote betaling niet opmerkten.

Bob Weinstein heeft dit toegelicht aan The New Yorker en beweert dat hij niet wist dat dit geld voor de schikkingen werd gebruikt. "Harvey vertelde me dat twee vrouwen met wie hij zou rotzooien om geld vroegen. Ik wilde niet dat zijn vrouw erachter zou komen, dus schreef ik een cheque voor hem uit. Er was niets dat wees op welke vorm van seksueel misbruik dan ook."

Teruggedraaide aanklacht

In het artikel wordt ook uiteengezet hoe de aanklacht van Ambra Battilana Gutierrez door Weinsteins team in de vergetelheid werd gebracht. Het model zou in 2015 door de filmproducent bij haar borsten zijn gegrepen.

Na het incident gaf zij Weinstein aan bij de politie. Het bewijs ondersteunde ze met een geluidsopname, waarin de producent toegaf haar te hebben misbruikt.

Hierop huurde het team van Weinstein het private bedrijf K2 in, dat ervoor zorgde dat de aanklacht tegen de producent geen doorgang kreeg. Hiervoor doken zij details op over Gutierrez' leven die het model in diskrediet zouden brengen. Daarnaast gaven advocaten van Weinstein ook geld aan Cyrus Vance, de officier van justitie in het stadsdeel Manhattan van New York.

Gutierrez werd, na alle negatieve verhalen die er vervolgens over haar in de media verschenen, door haar advocaten geadviseerd om de schikking die Weinstein aanbood (1 miljoen dollar) te accepteren. Ook moest zij als onderdeel van de schikking de geluidsopname vernietigen en een verklaring ondertekenen dat Weinstein geen van de daden heeft begaan waarvan zij hem beschuldigde.

Bespioneren

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en -misbruik. In oktober 2017 publiceerde The New York Times een groot artikel over seksuele intimidatie over een periode van dertig jaar door Harvey Weinstein. Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein. Steeds meer vrouwen melden zich bij de media als slachtoffer.

Inmiddels is ook bekend dat Weinstein zijn vermeende slachtoffers zou laten bespioneren om hen ervan te beletten dat zij aangifte tegen hem zouden doen.