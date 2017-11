Presentator Charlie Rose geschorst na beschuldigingen misbruik

Rose zou onder meer obscene telefoontjes hebben gepleegd, naakt hebben rondgelopen in het bijzijn van de vrouwen en naar de borsten, billen en het geslachtsdeel van de vrouwen hebben gegrepen. De vrouwen, tijdens de vergrijpen tussen de 21 en 37 jaar oud, deden hun verhalen aan The Washington Post.

De vrouwen werkten voor Rose of wilden bij hem werken, toen hij de show Charlie Rose presenteerde. De vergrijpen hadden plaats tussen eind jaren negentig en 2011.

In een verklaring verontschuldigt de 75-jarige Rose zich voor zijn ''onbehoorlijk gedrag", maar liet tevens weten dat hij niet gelooft dat alle beschuldigingen aan zijn adres kloppen.

"In de 45 jaar dat ik als journalist werk, heb ik me altijd ingezet voor de carrière van de vrouwen met wie ik samenwerk. Ondanks dat hebben oud-collega's van mij de afgelopen dagen beschuldigingen aan mijn adres geleverd. Het is belangrijk dat deze vrouwen weten dat ik ze hoor en dat ik mijn verontschuldigingen aanbied voor mijn onbehoorlijke gedrag."

"Ik schaam me ontzettend. Ik heb me ongevoelig gedragen en daarvoor accepteer ik de verantwoordelijkheden, hoewel ik niet geloof dat al deze beschuldigingen kloppen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik dit deed als er wederzijdse gevoelens waren, nu realiseer ik dat dat niet zo was."