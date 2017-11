'Harvey Weinstein hield lijst met risicopersonen bij'

The Observer, onderdeel van The Guardian, heeft de lijst in handen. De 91 namen zijn volgens de krant door Weinstein zelf opgetekend. Vervolgens zou hij het onderzoeksteam verantwoordelijk hebben gehouden om eventuele claims van seksueel misbruik de kop in te drukken.

Op de lijst staan namen van actrices die zich publiekelijk hebben uitgesproken over het seksueel misbruik van Weinstein, waaronder Rose McGowan, Laura Madden en Zelda Perkins.

Ongeveer vijftig namen op de lijst zouden rood zijn gekleurd: een teken dat hun zaak prioriteit had voor Weinstein, volgens de krant. De namen van McGowan en Madden - de actrices die als eerste naar buiten kwamen met hun verhaal - zouden bijvoorbeeld rood gekleurd zijn.

Spionnen

The New York Times schreef eerder al dat de filmproducent sinds het najaar van 2016 gebruik maakte van spionnen. Zij deden zich voor als anderen en raakten bevriend, dan wel zakelijk betrokken bij zijn vermeende slachtoffers. Zo werd actrice Rose McGowan, die de producent heeft beschuldigd van verkrachting, benaderd door iemand die zich voordeed als vrouwenrechtenadvocate. De actrice ontmoette zeker vier keer het team van Weinstein zonder dat ze het wist.

Entertainmentindustrie

De 'risicolijst' met 91 namen zou begin dit jaar opgesteld zijn, zo'n negen maanden voor het nieuws over Weinstein naar buiten kwam, wat wereldwijd tot veel uitspraken over seksueel misbruik in de entertainmentindustrie leidde.

Volgens The Guardian lijkt de grootte van de lijst te bevestigen dat alle verdenkingen tegen Harvey Weinstein "een publiek geheim in Hollywood" waren.