Lena Dunham biedt excuses aan voor verdedigen Murray Miller

Dunham kwam vrijdag naar buiten met een verklaring op Twitter waarin ze Millers onschuld bepleitte. "Hoewel het ons (Dunham en collega Jenni Konner, red.) instinct is om naar het verhaal van iedere vrouw te luisteren, hebben we er alle vertrouwen in dat deze beschuldiging helaas een van de 3 procent zaken is die ieder jaar vals gerapporteerd worden."

De Girls-actrice kreeg veel kritiek op deze verklaring en heeft de tweet later verwijderd. Daarna kwam ze naar buiten met een verklaring waarin ze stelt dat het "absoluut de verkeerde tijd is om met zo’n verklaring naar buiten te komen". Ze voegt toe: "Het spijt me vreselijk."

Perrineau beschuldigt Miller van verkrachting, hij ontkent dat hij de actrice iets zou hebben aangedaan.

Perrineau schrijft dat ze Miller op een avond in 2012 ontmoette toen ze, net als hij, wat alcohol had gedronken. "Hij flirtte met me. Ik vertelde hem meerdere keren dat ik nog maar zeventien jaar was." Miller zou op dat moment 35 jaar zijn geweest.

Aurora Perrineau is onder meer bekend van de films Jem and the Holograms en Passengers.