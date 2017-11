Hoofd documentaire-afdeling Vice geschorst na seksueel wangedrag

Dat laten bronnen weten aan The Hollywood Reporter. In een artikel van Daily Beast deden vrouwen binnen Vice Media woensdag een boekje open over de "giftige seksueel misbruik-cultuur" binnen het mediabedrijf.

Een voormalig producent van het kantoor in Los Angeles heeft voormalig hoofd-bureauredacteur Kaj Larsen en Jason Mojica, toenmalig hoofdredacteur, beschuldigd van seksuele intimidatie. Larsen werkt inmiddels niet meer voor Vice.

Vice heeft laten weten open te staan voor onderzoek naar de aanklachten. "We accepteren geen enkele vorm van seksuele intimidatie, beledigend gedrag, geweld of wraak. We zullen iedereen die zich met dergelijk gedrag bezighoudt straffen, of zelfs ontslaan, als dat nodig blijkt", liet een woordvoerder van Vice eerder weten. "We zijn dan ook direct begonnen deze zaak te onderzoeken."