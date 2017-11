One Tree Hill-bedenker Mark Schwahn ook door cast The Royals beschuldigd

Dat doen ze in een gezamenlijke verklaring die op de website van Deadline staat. De verklaring volgt op de open brief eerder deze week van vrouwen die met Schwahn werkten aan dramaserie One Tree Hill. Ook daar vertoonde Schwahn jarenlang ongepast gedrag.

Eerder reageerde actrice Alexandra Park, die regelmatig in The Royals te zien is, al via Twitter al op de ervaringen van de One Tree Hill-vrouwen. ''Ik heb de verantwoordelijkheid, als iemand die onder Mark Schwahn werkt, om deze beweringen te erkennen. Ik ben ook blootgesteld aan dit verwerpelijke gedrag", twitterde ze.

The Royals-actrice Elizabeth Hurley kwam donderdag met een eigen verklaring, waarin ze zegt dat de beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen Schwahn een onaangename verrassing voor haar waren en dat ze er nooit getuige van is geweest.

Schorsing

''Op de set van The Royals was altijd vrolijkheid, gelach en plezier. Mark was altijd het middelpunt hiervan en volgens mij had de cast en crew het meeste plezier als Mark een aflevering regisseerde'', verklaart Hurley. ''Ja, hij flirt en vertelt schuine grappen, maar dat doe ik ook."

In september zijn de opnames voor het komende seizoen van The Royals afgerond. E! zendt de afleveringen volgend jaar uit. Schwahn is inmiddels geschorst.