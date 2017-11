Kemna had naar eigen zeggen moeten weten van gedrag Job Gosschalk

Dat zei Marc van Bree, directielid bij Kemna, donderdagavond bij RTL Late Night.

"Ik realiseer me heel goed dat veel mensen zeggen: we geloven jullie niet. Ik snap het, en het enige wat we de hele tijd tegen onszelf zeggen, is: we hadden het moeten weten. We hadden hiervan op de hoogte moeten zijn. Ik denk dat we in gebreke gebleven zijn bij het scheppen van een cultuur waarin acteurs zich veilig voelen."

Verschillende betrokkenen, maar ook oud-medewerkers van Kemna, verklaarden eerder in de media dat ze niet geloven dat het castingbureau niets wist van de werkwijze van Gosschalk.

Zo liet Guido Goossens, assistent van Gosschalk bij Kemna tussen 2003 en 2006, donderdag aan het AD weten dat "de geruchten toen ook al rondgingen in het wereldje. Vooral door Jobs dubieuze avond- en weekendcastings. Dubieuze werktijden, omdat dan verder niemand van Kemna aanwezig was."

Avonduren

Volgens Van Bree zijn castings in de avonduren niet zo raar. "Er was vanavond ook een casting. Wij casten op het moment dat een regisseur en acteur dat kunnen doen."

Geruchten zegt het directielid nooit te hebben gehoord. "Het enige dat nu 24 uur per dag door onze hoofden gaat, is hoe we zo naïef konden zijn."

De 50-jarige regisseur wordt door verschillende mannen beschuldigd van seksuele intimidatie. Zo zou hij acteurs gevraagd hebben naakt auditie te doen.

Samenwerking

Kemna liet eerder al weten alle samenwerkingen met Gosschalk te beëindigen. "Alle samenwerkingsverbanden tussen Job Gosschalk en Kemna Casting zijn inmiddels gestaakt: mogelijke indirecte invloed als stemgerechtigd mede-aandeelhouder van Kemna Casting en gelieerde bedrijven wordt zo snel mogelijk beëindigd", zei het bedrijf in een persbericht.

"Hij heeft geen enkele zeggenschap over het bedrijf", legde Van Bree donderdagavond uit. "Gesprekken met juristen over de aandelenoverdracht zijn bezig, da's niet iets dat je met een enkele handtekening doet. Het is in gang gezet."

Het bedrijf kondigde eerder ook aan het onafhankelijke Bureau Integriteit (BING) in te hebben geschakeld voor ondersteuning bij de te nemen vervolgstappen. Het bureau heeft daarnaast een externe vertrouwenspersoon ingesteld en een klachtenregeling, meldingsregeling en een gedragscode opgesteld.

"We hadden veel eerder moeten doen waar we nu mee begonnen zijn. een pakket van maatregelen waarbij we een extern vertrouwenspersoon hebben aangesteld", aldus Van Bree.

"We stellen samen met het bureau een hele uitgebreide gedragscode op waaraan iedereen die bij ons werkt zich moet houden en ook alle acteurs die bij ons ingeschreven staan." Zo worden relaties op de werkvloer verboden en gaat er voortaan voor aanvang van een casting een e-mail naar een acteur en zijn agent als van een acteur wordt gevraagd zich uit te kleden.

Vriendschap

Van Bree denkt dat zijn vriendschap met Gosschalk ondanks alles wel kan blijven bestaan. "Job heeft een dubbelleven geleid, jarenlang. Waar niemand iets van geweten heeft. Hij weet dat hij ziek is en behandeld moet worden. Van daaruit moeten we verder. Dat is een volgende fase."