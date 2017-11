Brits theater biedt excuses aan na nieuwe meldingen seksuele intimidatie Spacey

Twintig mensen hebben verteld door Spacey te zijn geïntimideerd in de tijd dat hij voor het Britse theatergezelschap werkte. Een bron vertelt aan The Evening Standard dat de beschuldigingen seksueel getint waren of dat de persoon in kwestie zich ongemakkelijk voelde.

Spacey werkte in de jaren negentig in het theater en werkte tussen 2004 en 2015 als artistiek-directeur voor Old Vic. Het theater opende een anonieme tiplijn nadat verschillende verhalen van seksuele intimidatie door de acteur naar buiten kwamen.

Na de eerste beschuldiging, waarbij acteur Anthony Rapp zei op 14-jarige leeftijd geïntimideerd te zijn, kwamen tientallen mannen naar buiten met hun verhaal. Spacey is sinds de beschuldigingen uit de film All the money in the world geknipt en de hitserie House of Cards eindigt zonder de acteur.

De Britse politie is officieel een onderzoek gestart naar de aantijgingen van seksueel wangedrag door Spacey.