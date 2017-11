Job Gosschalk voor vrijwel niemand bereikbaar

Gosschalk heeft tot nu toe een keer het woord genomen in de discussie om zijn persoon. Dat deed hij een week geleden in een openbare brief, waarin hij toegeeft zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn omgang met acteurs.

Gosschalk heeft verzekerd dat er nooit sprake is geweest van fysiek contact, hoewel vermeende slachtoffers het tegendeel beweren.

De 42-jarige Schuurman kreeg in de talkshow van Humberto Tan de kans haar mening te geven over de manier waarop Gosschalk in de media verscheen, sinds hij vorige week zelf toegaf fouten te hebben gemaakt. Ze had haar statement niet met Gosschalk overlegd, omdat hij op dit moment voor bijna niemand bereikbaar zou zijn.

Volgens Schuurman, die duidelijk maakte dat ze seksuele intimidatie ten zeerste afkeurt, moeten dit soort zaken niet in de media uitgevochten worden, maar in de rechtszaal. Verder vindt ze dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het publiekelijk veroordelen van een persoon en het veroordelen van gedrag.

"Ik wil Jobs gedrag niet goedpraten, maar ik wil een andere kant laten horen. Er is een cruciaal verschil tussen feiten en beschuldigingen. Feiten worden uiteindelijk gebruikt in de rechtszaal en op basis daarvan kan iemand veroordeeld worden. Beschuldigingen in de media leiden direct tot een publieke veroordeling van een persoon, terwijl we gedrag willen veroordelen."

Gedragsveranderingen

Schuurman vervolgt dat de #metoo discussie essentieel is geweest voor het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag, maar dat gedragsveranderingen volgens haar alleen tot stand komen als de discussie anders gevoerd wordt.

"De sensatiezucht en de wellust om mensen zonder proces aan de hoogste boom op te knopen is groot op het moment." Dat Schuurman en Gosschalk al twintig jaar bevriend zijn, heeft niets met haar opvatting te maken zegt ze.

"Hoewel ik het super lelijk en dom vind wat hij heeft gedaan, keur ik hem niet af als mens. (...) Grensoverschrijdend gedrag was slechts een deel van hem. Hij is ook warm, charmant, geestig, bijzonder en getalenteerd. Laten we het aan de rechtstaat overlaten om wandaden te bestraffen", besluit Schuurman.

Meer beschuldigingen

Het aantal beschuldigingen tegen de voormalig castingdirecteur blijft toenemen. ''Afgelopen week zijn op allerlei manieren nieuwe getuigenissen bij ons binnengekomen'', vertelde Peter R. de Vries dinsdag in RTL Boulevard.

Enkele in de beschuldigingen uiteengezette gebeurtenissen zijn van zeer recente datum, werd dinsdag duidelijk. Een anonieme getuige zei in de uitzending nog dit jaar een grensoverschrijdende situatie met Gosschalk te hebben meegemaakt.