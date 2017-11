VRT-presentator De Pauw biedt excuses voor seksueel wangedrag aan

Hij zegt "tot inzicht" te zijn gekomen dat zijn "speelse of flirterige manier van omgaan" niet bij iedereen in de smaak is gevallen en wil zich excuseren bij iedereen die zich door hem geïntimideerd zou hebben gevoeld.

De Pauw nam een advocaat in de arm nadat het parket van Antwerpen zaterdag een gerechtelijk onderzoek had geopend. Speurders van het parket deden in het hoofdkantoor van de publieke omroep VRT huiszoeking om nadere informatie te verzamelen. VRT-topman Paul Lembrechts werd daarbij als getuige gehoord.

Lembrechts zei vorige week dat bij de vertrouwenspersoon van de omroep meerdere meldingen over het gedrag van de presentator waren binnengekomen.

Daaruit kwam een patroon naar voren van onschuldig ogende amoureuze avances, die gaandeweg overgingen in een vorm van stalking. Lembrechts sprak van een groot aantal "expliciete en pornografisch getinte" sms-berichten.