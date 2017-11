Star Trek-acteur George Takei door model beschuldigd van seksuele intimidatie

Brunton zegt op 23-jarige leeftijd in 1981 te zijn misbruikt in het huis van Takei, bekend door zijn rol als Hikaru Sulu in Star Trek. Hij zegt destijds erg kwetsbaar te zijn geweest.

"Dit is lang geleden gebeurd, maar ik ben het nooit vergeten", vertelt Brunton aan The Hollywood Reporter.

"Het is zo'n verhaal dat je vertelt aan een groep mensen als gekke gebeurtenissen worden opgehaald. Ik vertel het al jaren, maar nu ben ik er ineens nerveus over."

Flauwte

De twee hadden elkaar ontmoet in een bar, waarna Takei het beginnende model zijn telefoonnummer vroeg. Na een etentje nam de nu 80-jarige acteur Brunton mee naar huis. Daar werd hij na een tweede drankje niet lekker en viel flauw op een stoel. "Het volgende dat ik me herinner is dat ik mijn broek op mijn enkels heb en dat hij aan mijn kruis zat."

Toen hij realiseerde wat er aan de hand was, zegt hij naar huis te zijn gegaan. Brunton zegt niet eerder met het verhaal naar buiten te zijn gegaan, omdat hij niet verwachtte te worden geloofd.

Takei was voor het entertainmenttijdschrift niet bereikbaar voor commentaar.