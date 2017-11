Komiek Louis C.K. zegt dat verhalen over seksuele intimidatie kloppen

In de brief, die in handen is van Entertainment Weekly, reageert C.K. op het artikel dat donderdag in The New York Times is verschenen. Daarin zeggen vijf vrouwen dat hij zou hebben gemasturbeerd in hun bijzijn.

"Toentertijd dacht ik dat het oké was wat ik deed, omdat ik mijn penis nooit zonder toestemming van de vrouw die bij me was, had laten zien", vertelt de komiek. "Later leerde ik, te laat, dat als je de macht hebt over iemand, zoiets geen vraag is. Ik had zoveel macht over ze, omdat ze tegen me opkeken."

C.K. werd donderdag beschuldigd van seksueel intimiderend gedrag door onder anderen komiekenduo Dana Min Goodman en Julia Wolov. Volgens het duo nodigde C.K. hen in 2002 uit om in zijn hotelkamer een drankje te drinken. Hij vroeg daar of hij zijn penis tevoorschijn mocht halen. Het duo dacht dat het een grapje was, maar de komiek deed het wel en masturbeerde in hun bijzijn.

Pijn

Goodman en Wolov vertelden anderen over het incident, maar kregen snel daarna van C.K.'s manager Dave Becky te horen dat zij het verhaal niet meer met anderen mochten delen.

"Het is moeilijk om met het besef te leven dat je iemand hebt pijn gedaan", vertelt de komiek. "Ik kan me amper voorstellen hoe moeilijk het voor deze vrouwen moet zijn. Ik heb ook mijn familie, vrienden, kinderen en hun moeder hiermee veel pijn gedaan."

C.K. zegt dat hij nu inziet wat voor impact zijn acties hebben gehad. "Gisteren heb ik geleerd dat ik deze vrouwen, die tegen me opkeken, zich door mij slecht voelen en op hun hoede zijn in het bijzijn van andere mannen die hen nooit in deze positie zouden zetten."

Non-actief

Door de beschuldigingen ziet filmdistributeur The Orchard af van het uitbrengen van de Louis C.K.-film I Love You, Daddy. Ook het geplande optreden van C.K. in de talkshow The Late Show with Stephen Colbert gaat vrijdag niet door. Verder heeft HBO de komiek op non-actief gezet en heeft streamingdienst Netflix vrijdag bekend gemaakt een show van de komiek niet meer te gaan produceren. Netflix heeft een contract met C.K., waarin staat dat er twee nieuwe shows van hem op de website worden geplaatst. Eén daarvan is nog niet geproduceerd en die wordt dus ook niet meer gemaakt. De shows die al online stonden, blijven wel beschikbaar.

De komiek wil naar aanleiding van de aantijgingen verder in de luwte opereren. "Ik heb tijdens mijn hele carrière mogen zeggen en vertellen wat ik wilde. Ik wil nu een stap terug nemen en een hele tijd gebruiken om enkel te luisteren."