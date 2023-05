Voor slechts 19 euro kan jij naar de finale van de Mentos Grote Prijs van NL in Tivoli

Delen via E-mail

Loïs Lane, Junkie XL, Volumia!, Brainpower, Typhoon, Eefje de Visser, Ronnie Flex en WIES deden aan het begin van hun carrière mee aan de Grote Prijs van Nederland. Welk talent volgt in hun voetsporen en wint dit jaar de hoofdprijs? Maak de optredens van de frisse talenten én de winnaar zelf van dichtbij mee.

De Mentos Grote Prijs van Nederland is dé muziekwedstrijd voor opkomende muziektalenten uit heel Nederland. De grote finale is op zaterdag 13 mei in TivoliVredenburg. Van normaal 25 euro koop je nu tickets voor slechts 19 euro (incl servicekosten).