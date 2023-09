BBC-presentatoren na ophef Lineker gebonden aan regels voor sociale media

De BBC heeft nieuwe regels opgesteld voor hoe presentatoren van de omroep zich mogen uiten op sociale media. Eerder dit jaar ontstond ophef rond presentator Gary Lineker, nadat hij zich op X had uitgelaten over het vluchtelingenbeleid van de Britse regering.

Ook mogen zij geen kritiek uiten op een politieke partij terwijl hun programma op tv te zien is. Een partij openlijk steunen mag in die periode ook niet. Dit geldt ook in de twee weken voor en na de uitzending.

De 62-jarige Lineker, die het sportprogramma Match of the Day presenteert, is in maart voor korte tijd door de BBC geschorst. In zijn bericht had hij hard uitgehaald naar minister Suella Braverman. Hij is boos, omdat de regering alle zonder toestemming aangekomen migranten niet meer voor asiel in aanmerking wil laten komen.