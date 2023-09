Dj's Coen en Sander verruilen Radio 538 en Veronica voor ochtendshow bij JOE

Delen via E-mail

Radio-dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga verlaten Radio 538 om de ochtendshow van de nieuwe radiozender JOE te verzorgen. Het duo zal vijf dagen in de week te horen zijn.

"Na bijna twintig jaar met de luisteraar terug in de auto van werk te hebben gezeten, gaan we op JOE met ze opstaan", vertelt Swijnenberg, die "ontzettend blij" is met de overstap.