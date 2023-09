Vandaag Inside voor de tweede keer live in Ziggo Dome

Delen via E-mail

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee maken voor de tweede keer een live-editie van hun talkshow Vandaag Inside. Dat doen ze op zondag 10 december in de Ziggo Dome in Amsterdam.

In tegenstelling tot vorig jaar wordt de live-editie van de talkshow opgenomen en later in de maand op SBS6 uitgezonden.