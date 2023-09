RTL beslist nog niet over toekomst Temptation Island: 'Wachten op gesprek'

De toekomst van Temptation Island is nog onzeker. RTL wacht op een gesprek met oud-kandidaten die negatieve ervaringen hebben met de realityserie. Pas na dit gesprek hakken RTL-bazen Peter van der Vorst en Sven Sauvé knopen door, zeggen ze tegen NU.nl.

Twee deelnemers vertelden vorige maand dat ze mentale problemen overhielden aan hun deelname aan Temptation Island. Ze overwegen juridische stappen tegen RTL en producent SimpelZodiak. Inmiddels hebben zeker negen oud-kandidaten zich gemeld bij advocaat Sébas Diekstra.

RTL besloot het programma voorlopig niet te maken. "Temptation Island staat nu inderdaad gepauzeerd, maar we hadden een nieuw seizoen ook nog niet besteld", legt CEO Sauvé uit.

"Het is pijnlijk die verhalen te horen. We willen heel graag spreken met de kandidaten waar het om gaat. Daar is tot op heden nog geen gehoor aan gegeven. Daar hebben we alle begrip voor. We hebben de tijd."

'We gaan goed nadenken of het concept nog past'

Tot die tijd wil Sauvé geen keuzes maken over de toekomst van de realityserie. Programmadirecteur Van der Vorst sluit zich daarbij aan.

"Meedoen aan een programma moet een positieve ervaring opleveren. Als dat voor een aantal mensen niet zo is, dan gaat er iets mis. En dan willen we weten wát", zegt Van der Vorst. "Daarvoor moeten we met die mensen zelf in gesprek."

Past het concept überhaupt nog wel bij RTL? "Daar gaan we de komende tijd eens goed over nadenken. Na het gesprek met de oud-kandidaten wil ik besluiten of en hoe we doorgaan met het programma", vertelt Van der Vorst.

Sauvé vindt Temptation Island nog passen tussen de verhalen die RTL graag wil vertellen. "Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren en met respect. Als we dat niet kunnen waarborgen, binnen welk genre dan ook, maken we er uiteindelijk geen programma van."

'Continu bezig met leren'

RTL presenteerde dinsdag diverse nieuwe programma's. Een daarvan is The Life Trail: acht jongeren die kampen met mentale problemen gaan op een avontuurlijke reis om aan zichzelf te werken. Van der Vorst is het ermee eens dat de juiste begeleiding van kandidaten voor zo'n programma essentieel is.

De programmadirecteur benadrukt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom de producties van RTL. Volgens hem staat de begeleiding van de kandidaten altijd hoog in het vaandel. "Daarom willen we ook zo graag weten wat er precies aan de hand is als er iets misgaat."