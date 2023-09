RTL vervangt Jinek niet door nieuwe talkshowhost: 'Hebben al drie sterke mannen'

RTL gaat niet op zoek naar een nieuwe talkshowhost nu bekend is dat Eva Jinek de overstap naar de publieke omroep maakt. Peter van der Vorst zegt in gesprek met NU.nl tevreden te zijn met de huidige bezetting op de late avond.

"We kunnen het wel rooien voorlopig met de drie musketiers", lacht Klamer. Mocht er toch nog een vierde collega bij komen, dan gaat zijn voorkeur uit naar een vrouw. "Ik denk dat je nooit een vrouw moet aannemen puur en alleen omdat ze vrouw is, maar in de mix die we nu hebben zou een vrouw wel meer welkom zijn. Maar daar ga ik natuurlijk helemaal niet over."