John van den Heuvel volgde Joran van der Sloot voor nieuwe documentairereeks

John van den Heuvel heeft Joran van der Sloot de afgelopen jaren gevolgd voor een nieuwe documentairereeks. In De Biecht van Joran onderzoekt de misdaadjournalist het dagboek van de man die een gevangenisstaf uitzit voor de moord op Stephany Flores.

Van den Heuvel, die door de jaren heen meermaals met Van der Sloot sprak, vertelt dat het idee voor de docureeks ontstond toen hij hoorde over het bestaan van het dagboek van Van der Sloot. Dit dagboek heeft hij ook in mogen zien.

De misdaadverslaggever zegt nog niet klaar te zijn met het onderzoek naar wat volgens het dagboek aantoonbaar de waarheid is. Van den Heuvel bezocht Van der Sloot in de gevangenis in Alabama, waar hij momenteel vastzit. Daar heeft de journalist ook contact met de autoriteiten.

Van den Heuvel kan nog niets delen over de bevindingen die in de serie naar voren komen. Wel vertelt hij dat de biecht van Van der Sloot ook te maken heeft met de verdwijning van Natalee Holloway. Zij verdween in 2005 en haar lichaam is nooit teruggevonden.

De vierdelige serie moet dit najaar bij RTL te zien zijn, maar een datum is nog niet gekozen. Van den Heuvel schreef begin augustus in De Telegraaf al over zijn bezoek aan Van der Sloot. "Eerlijk gezegd verwacht ik dat ik nooit meer vrijkom", zei de veroordeelde moordenaar toen. "Ik heb het allemaal aan mezelf te wijten."