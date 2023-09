Rosanne Hertzberger stopt als columnist voor NRC vanwege politieke ambities

Rosanne Hertzberger stopt als columnist voor NRC, nu zij op de kandidatenlijst van de partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt staat. Dat heeft de microbioloog woensdag aan het ANP laten weten. Zaterdag verschijnt haar laatste column.

"Ik vind het heel jammer, maar er komt hopelijk een nieuw avontuur voor in de plaats", zegt ze. Hertzberger schrijft sinds 2005 columns. Ze begon met bijdragen aan het Leids Universitair Weekblad Mare en stapte in 2009 over naar NRC.next. Sinds 2012 verschijnen haar columns in NRC.