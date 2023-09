Ingebroken in auto Giel Beelen: 'Hele muziekbestand Radio4All weg'

Delen via E-mail

De ramen van de huurauto van Giel Beelen zijn maandagavond ingeslagen terwijl hij bij de première van de documentaire van de band Kane was. Er zijn twee laptops gestolen waarop het "hele muziekbestand van Radio4All" staat.

De radio-dj is de creatief directeur van de nieuwe radiozender Radio4all.

"Ja het is dom om 2 laptops in een tas te laten. Maar man het is een betaalde parkeergarage", schrijft de 46-jarige Beelen op Instagram.