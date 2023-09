Kasem, Castricum en Ten Napel maken kans op Sonja Barend Award

Delen via E-mail

Khalid Kasem, Carrie ten Napel en Rutger Castricum zijn genomineerd voor de Sonja Barend Award. De longlist met de tien kanshebbers is maandagavond bekendgemaakt in de talkshow Khalid & Sophie. De prijs gaat naar het beste tv-interview van het afgelopen jaar.

De lijst met kandidaten is onthuld door Mariëlle Tweebeeke, die de prijs vorig jaar heeft gewonnen vanwege haar interview met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dit jaar maakt de Nieuwsuur-presentatrice opnieuw kans op de award, dit keer voor haar gesprek met Pieter Omtzigt.

Kasem maakt kans met zijn gesprek met Derk Bolt in Khalid & Sophie. Ten Napel is genomineerd vanwege de Op1-uitzending waarin ze met moeders sprak over dochters en euthanasie. En Castricum maakt kans met een uitzending van Rutger en de Nationalisten. Op de longlist van tien namen staan verder het tv-duo Sven Kockelmann en Tijs van den Brink, Eva Jinek, Pieter Jan Hagens, Cornald Maas en Kefah Allush.