College vindt dat staatssecretaris niet meer mag oordelen over omroepen bij NPO

De staatssecretaris voor Cultuur en Media moet niet langer kunnen beslissen over toe- of uittreding van omroepen bij de NPO. Dat adviseert het Adviescollege Publieke Omroep, dat namens het kabinet onderzoek deed naar de toekomst van de publieke omroep.

Volgens het college is de overheid te veel bezig met het sturen en controleren en moet de relatie met de NPO onafhankelijker. Dat valt te lezen in het rapport Eenheid in Veelzijdigheid, dat maandag in Den Haag aan de huidige mediastaatssecretaris Gunay Uslu is aangeboden.

Het college onder leiding van oud-politicus Pieter van Geel (CDA) wil de beoordeling van omroepen van de NPO leggen bij een nog op te richten onafhankelijke autoriteit. Die zogenoemde Autoriteit Publieke Media (APM) krijgt alle taken die te maken hebben met het toezicht op de beoordeling van de publieke omroep.

APM moet tussentijds erkenning van omroep kunnen intrekken

Deze APM moet jaarlijkse evaluaties doen van het functioneren van de omroepen. Daarbij moet het mogelijk worden om de erkenning van omroepen tussentijds in te trekken als het gedrag van een omroep het functioneren van de publieke omroep schaadt. De APM zou dat op eigen initiatief kunnen doen of op verzoek van de NPO of het College van Omroepen.

Nu ligt die verantwoordelijkheid nog bij Uslu. De staatssecretaris moet uiterlijk in december beslissen of ze de erkenning van Ongehoord Nederland intrekt. De NPO verzocht haar hiertoe nadat ON! al drie sancties kreeg doordat de uitzendingen van de aspirant omroep niet voldoen aan de maatstaven van de NPO.

NPO is tevreden met de adviezen

Uslu vroeg het adviescollege eind vorig jaar om onderzoek te doen naar de huidige staat en werking van de NPO. Later kreeg het adviescollege op verzoek van de Tweede Kamer de vraag om ook naar de toekomstbestendigheid van de NPO te kijken. Uslu wil mogelijk de Mediawet veranderen op basis van de voorstellen van het college.