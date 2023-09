ITV gaat anderhalf jaar na stopzetten The Voice in gesprek met advocaat slachtoffers

Delen via E-mail

Advocaat Sébas Diekstra, die slachtoffers van de misstanden bij The voice of Holland vertegenwoordigt, heeft maandag een gesprek met het Britse moederbedrijf ITV.

De advocaat gaat praten over de verantwoordelijkheid van ITV en de manier waarop het bedrijf de meldingen over misbruik heeft behandeld.

Volgens Diekstra hebben zijn cliënten het gevoel dat ze "volledig in de steek" zijn gelaten door het management van ITV. Dat zei hij onlangs na een extern onderzoek door advocatenkantoor Van Doorne naar de misstanden bij de talentenjacht.

Diekstra ziet het gesprek als "een cruciale stap" in de poging om gerechtigheid te krijgen voor de slachtoffers. Ook wil hij ITV aansporen tot "substantiële en blijvende veranderingen" in de aanpak van meldingen over misbruik en wangedrag.