Famke Louise doet mee aan nieuw seizoen Echte Meisjes in de Jungle

Zangeres Famke Louise doet mee aan het nieuwe seizoen van Echte Meisjes in de Jungle. Videoland deelt zondag beelden van de kandidaten.

Echte Meisjes in de Jungle keerde begin dit jaar terug, na een afwezigheid van tien jaar. In het programma moeten deelnemers opdrachten uitvoeren in de jungle en tegen elkaar strijden.