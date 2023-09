Oud-platenlabel rapper Boef gelinkt aan criminele acties zoon van Taghi

Een platenlabel, dat onder andere nummers van rapper Boef heeft uitgebracht, wordt gelinkt aan de zoon van Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat dit platenlabel gebruikt werd om drugsgeld wit te wassen.

Het gaat om het platenlabel 'El Chapo' Productions, het label is in 2016 in Amsterdam opgericht. 'El Chapo' bracht tot 2020 muziek uit van onder meer rappers Boef, Lijpe en Ismo. De rappers maakten in 2017 samen het nummer Wie praat die gaat uit, een motto dat in de onderwereld een waarschuwing is voor verraders.