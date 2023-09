Nederlands platenlabel El Chapo gelinkt aan criminele acties zoon van Taghi

Platenlabel El Chapo Productions wordt gelinkt aan de zoon van Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat dit platenlabel gebruikt werd om drugsgeld wit te wassen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money.

Het label is in 2016 in Amsterdam opgericht. El Chapo is vooral bekend van de muziek van rapper Boef. Het platenlabel bracht tot 2020 muziek uit van hem en van onder anderen Lijpe en Ismo. Het lijkt er op dit moment niet op dat Boef van criminele activiteiten wordt verdacht.

Faissal is de 22-jarige zoon van Taghi en zit op dit moment vast in Dubai. Hij zou betrokken zijn bij het platenlabel. Het verband tussen de zoon van Taghi en het platenlabel kwam aan het licht dankzij versleutelde berichten die de politie in 2017 wist te kraken. Rechercheurs konden 3,6 miljoen berichten uit het criminele milieu lezen.

Berichten verwijzen naar platenlabel El Chapo

In een van de berichten wordt duidelijk gesproken over El Chapo Productions. Het bericht is volgens de politie gericht aan Ridouan Taghi en wordt verstuurd op 18 april 2016: "Hahahaha kijk mijn plan. Wij zijn managers ik faissal abdo en jij!! (..) De clip van boef mag niet uit totdat elchapo productie er is dan klaar verdienen wij zeker 100.000 euro minimaal hahaha echt dat zijn mij plannen!!"

Een rechercheur legt het bericht als volgt uit: "De afzender bespreekt een plan. De naam faissal verwijst vermoedelijk naar Faissal Taghi, de zoon van Ridouan Taghi." Faissal Taghi, geboren in 2000, is op dat moment nog maar zestien jaar oud.