Ongehoord Nederland wil zich niet verantwoorden en daagt NPO voor de rechter

Ongehoord Nederland (ON!) spant een kort geding aan tegen de raad van bestuur van de NPO. Het gaat over de periodieke rapportages die ON! sinds begin dit jaar moet inleveren bij de omroepstichting.

Met deze rapportages wil de NPO dat aspirant-omroep ON! aantoont de eigen aangedragen verbeterpunten door te voeren. Advocaat Hakan Külcü van ON! kondigde het kort geding dinsdag al aan in de uitzending van Ongehoord Nieuws.

"We hebben het bestuur heel lang gevraagd naar de wettelijk basis voor deze extra rapportages", zei Külcü. Volgens ON! is deze basis er niet. Külcü spreekt in de uitzending van "machtsvertoon".

De NPO vroeg om de extra rapportages nadat de ombudsman voor de publieke omroepen had geconstateerd dat ON! zich schuldig maakt aan het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie.