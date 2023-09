B&B Vol Liefde en Oogappels maken kans op Gouden Televizier-Ring

Delen via E-mail

B&B Vol liefde (RTL 4), De Oranjezomer (SBS6) en Oogappels (BNNVARA) maken dit jaar kans op de Gouden Televizier-Ring. De genomineerden voor de belangrijkste Nederlandse televisieprijs zijn donderdag bekendgemaakt in de uitzending van RTL Boulevard.

De programma's zijn door kijkers gekozen uit een longlist. Het Gouden Televizier-Ring Gala is op 12 oktober in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.