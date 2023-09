Internationale mediamagnaat Rupert Murdoch (92) gaat met pensioen

De 92-jarige mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen. Murdoch is de oprichter van News Corporation, een van de grootste mediabedrijven ter wereld. Zijn zoon Lachlan Murdoch neemt zijn taken over.

Murdoch is eigenaar van verschillende invloedrijke media, waaronder Fox News, The Wall Street Journal en de New York Post in de Verenigde Staten, The Sun en The Times in het Verenigd Koninkrijk en kranten in zijn geboorteland Australië. Het fortuin van de zakenman wordt op 17 miljard dollar (15,9 miljard euro) geschat.