Netflix trekt minder kijkers nu je je account niet zomaar meer kunt delen

Mensen kijken minder vaak naar een film of serie op Netflix sinds ze accounts niet meer zomaar kunnen delen. De streamingdienst laat abonnees sinds kort betalen als ze hun account willen delen met iemand buiten hun huishouden.

Vorige maand werd Netflix 69 miljoen keer bezocht, meldt marktonderzoeksbureau GfK. Bij de vorige peiling in dezelfde maand twee jaar geleden was dat nog 72 miljoen keer.

Netflix is al jaren dominant op de markt van streamingdiensten in Nederland. Maar in augustus daalde het aandeel tot onder de 50 procent.

De grootste concurrent van Netflix in Nederland is Videoland. Dat platform is in augustus 29 miljoen keer bezocht. Nummer drie in Nederland is Disney+ met 16 miljoen bezoeken. HBO Max, Viaplay en Amazon Prime Video werden elk minder dan 10 miljoen keer bezocht.