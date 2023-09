Caroline Tensen presenteert nieuw woonprogramma van makers Kopen Zonder KIjken

Delen via E-mail

Caroline Tensen gaat het nieuwe woonprogramma Kopen Of Slopen presenteren op RTL 4. De serie is van dezelfde makers als het succesvolle Kopen Zonder Kijken.

In Kopen Of Slopen staan gezinnen en koppels centraal die voor een keuze staan: willen ze hun huis verkopen óf verbouwen?

Makelaar Alex van Keulen uit Kopen Zonder Kijken maakt ook in Kopen Of Slopen zijn opwachting. Hij moet proberen om binnen negentig dagen een geschikt nieuw huis voor de deelnemers te vinden. Tegelijkertijd gaat architect Britta van Egmond aan de slag met een plan om het huidige huis van de deelnemers te verbouwen.

Als het Van Keulen niet lukt om een geschikte nieuwe woning te vinden, wordt het plan van Van Egmond in werking gesteld. Als het hem wél lukt, dan mogen de deelnemers kiezen of ze willen verhuizen of hun eigen huis willen verbouwen.