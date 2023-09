Van Duin, Van Dorst en Hendriks strijden om Televizier-Ring beste presentator

Hélène Hendriks is voor de tweede keer genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring in de categorie presentator. De SBS-presentatrice neemt het op tegen André van Duin en Raven van Dorst, die beiden vorig jaar waren genomineerd.

De prijs is in het leven geroepen om programma's, tv-momenten of documentaires die iets hebben losgemaakt in de samenleving te eren. Vorig jaar werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Toen won Hofman met zijn veelbesproken BOOS-aflevering over de misstanden bij The voice of Holland.