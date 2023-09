Tv-programma The Biohack Project krijgt disclaimer na kritiek 'kwakzalverij' te zijn

De eerste aflevering van het KRO-NCRV-programma The Biohack Project vorige week heeft kritiek opgeleverd. Volgens Arjen Lubach baseert het programma zich op kwakzalverij en niet op wetenschappelijk bewezen informatie. De VVD stelt er woensdag Kamervragen over.

Volgens het item in De Avondshow met Lubach zijn de adviezen in het programma niet wetenschappelijk onderbouwd.

De KRO-NCRV heeft na de kritiek een disclaimer aan het programma toegevoegd. "Er is geen wetenschappelijk bewijs of de hacks wel of niet werken, in het programma gaat het om de persoonlijke ervaring van de deelnemers. Er worden geen medische adviezen gegeven", staat daarin.