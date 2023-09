Verkoopcijfers magazine LINDA. daalden door misstanden bij The voice of Holland

De verkoopcijfers van het magazine LINDA. van Linda de Mol hebben geleden onder de misstanden bij The voice of Holland. "We hebben er last van gehad, ja", bevestigt hoofdredacteur Karin Swerink op NPO Radio 1.

De Mols ex-vriend Jeroen Rietbergen is een van de voormalige werknemers van The Voice die worden vervolgd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De hoofdredacteur van het blad benadrukt dat de daling ook te maken heeft met de coronacrisis en de stijgende energieprijzen. "Mensen hadden minder geld. Je kan bij zo'n losse verkoop moeilijk duiden waarom het een beetje minder gaat."

Eigenlijk stond er rond de onthullingen over The Voice begin vorig jaar een nummer over echtscheidingen gepland. Maar deze happy-met-je-ex-editie van LINDA. werd vanwege de breuk tussen De Mol en Rietbergen op de lange baan geschoven. "Linda de Mol zou met haar ex op de cover staan. En toen was er inmiddels net een nieuwe ex, dus dat was een beetje verwarrend", vertelt Swerink.