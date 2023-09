Eerste Televizier-nominaties bekend: Monica Geuze maakt kans op twee prijzen

Televizier heeft de nominaties in de categorieën acteur, talent en online serie bij het Televizier-gala bekendgemaakt. Vlogger en influencer Monica Geuze maakt kans op zowel de prijs voor het favoriete talent als de award voor de beste online serie.

In de categorie online serie is Geuze genomineerd met de vlogs over haar leven die ze op YouTube deelt. De andere genomineerden zijn de FOMO Show van NPO3 en de YouTube-serie Politie 24/7.

In de categorie acteur gaat het tussen Kim van Kooten, Robert de Hoog en Bertrie Wierenga. Van Kooten is genomineerd voor haar rol in de NPO-serie Dag & Nacht. De Hoog maakt kans op het beeldje voor zijn rollen in de Videoland-series Mocro Maffia en Sleepers. Wierenga is in de race voor haar rol als Shanti Vening in de langlopende RTL-soap Goede Tijden, Slechte Tijden.