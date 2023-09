ON! wil naar rechter stappen om verbeteringsrapporten die NPO eist

Ongehoord Nederland (ON!) wil een kort geding starten tegen de raad van bestuur van de NPO. Volgens de omroep van Arnold Karskens is er geen wettelijke basis voor de verbeteringsrapportages die ON! sinds begin dit jaar moet inleveren bij de NPO.

Met deze rapportages wil de NPO dat ON! aantoont dat ze de door de aspirant-omroep zelf aangedragen verbeterpunten doorvoeren.

Advocaat Hakan Külcü kondigde het kort geding dinsdag aan in de uitzending van Ongehoord Nieuws. "We hebben het bestuur heel lang gevraagd naar de wettelijk basis voor deze extra rapportages", aldus Külcü. Volgens ON! is deze basis er niet. Külcü spreekt in de uitzending van "machtsvertoon".

De NPO vroeg om de extra rapportages nadat de Ombudsman van de publieke omroepen constateerde dat ON! zich schuldig maakt aan het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie. ON! stelde hierna een plan op waarin stond dat presentatoren training en coaching moeten krijgen, dat er op de website van ON! een rubriek verbeteringen zou komen en dat de omroep een factchecker in dienst zou nemen.

ON! tekende al bezwaar aan tegen rapportages bij commissie

Volgens Külcü zou de NPO binnen zes uitzendingen willen stoppen met het programma Ongehoord Nieuws, omdat de rapportages van ON! niet aan de voorwaarden van de NPO zouden voldoen. Een woordvoerder van de NPO spreekt dit dinsdag tegen. "Er is nog geen besluit genomen", stelt de zegsman. "Dat zullen wij binnenkort wel gaan doen." Over de inhoud van de rapportages doet hij verder geen uitspraken.

ON! heeft al bezwaar aangetekend bij de onafhankelijke bezwaarcommissie van de NPO tegen de rapportages. De omroep moet begin oktober dit bezwaar onderbouwen. Daarna zal de onafhankelijke commissie zich over dit bezwaar buigen.