Netflix maakt animatiefilm van boek De Griezels van Roald Dahl

Van het boek De Griezels van schrijver Roald Dahl komt in 2025 een animatiefilm op Netflix uit. In 2021 kreeg de streamingdienst de auteursrechten van de Britse schrijver in handen.

De film wordt geregisseerd door Phil Johnston en gemaakt door de animatiestudio die eerder ook films als The Boss Baby en The Bad Guys maakte.

De Griezels was Johnstons favoriete boek toen hij jong was. "Ik vond de Griezels en hun gemene streken geweldig. Het verhaal herinnert je eraan dat mensen zoals de Griezels, die altijd boos zijn en wraak willen nemen, niet mogen winnen in onze wereld."



De Griezels gaat over meneer en mevrouw Griezel, de meest stinkende, akeligste mensen ter wereld. Wanneer zij in hun stad aan de macht komen, besluiten twee dappere weeskinderen en een familie magische dieren om net zo sluw als de Griezels te worden om zo de stad te redden.