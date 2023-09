Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Russell Brand wordt door vier vrouwen beschuldigd van (seksueel) wangedrag. Zo zou de 48-jarige acteur en komiek een van de vrouwen gedwongen hebben tot seksuele handelingen toen zij zestien jaar oud was. We zetten de gebeurtenissen op een rij.

Zaterdag schreef The Sunday Times over de beschuldigingen van vier vrouwen aan het adres van Brand. Het artikel kwam tot stand na een onderzoek dat de Britse krant deed met Channel 4. De presentator wordt beschuldigd van verkrachting, aanranding en emotioneel misbruik.

Het wangedrag zou hebben plaatsgevonden in een periode van zeven jaar, tussen 2006 en 2013. In die periode was de Brit werkzaam als presentator bij BBC Radio 2 en Channel 4. Die omroepen en productiemaatschappij Endemol hebben inmiddels een intern onderzoek gestart.

Brand is de afgelopen jaren ook veel actief op zijn YouTube-kanaal. Daar publiceerde hij vaker video's waarin hij zich kritisch uitlaat over mainstream media. Op zijn kanaal, waar hij zo'n 6,6 miljoen volgers heeft, plaatste Brand ook de video waarin hij de beschuldigingen aan zijn adres ontkent.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij artikelen over Russell Brand Blijf met meldingen op de hoogte

De acteur en komiek zegt dat er van alle verhalen niets waar is. Hij refereert wel aan zijn eigen "promiscue gedrag" in het verleden. "Maar alle relaties die ik had waren wederzijds", voegt hij daaraan toe.

Een van de vermeende slachtoffers zou ten tijde van de gebeurtenissen zestien jaar oud geweest zijn. Zij deed vorige week onder de naam Alice haar verhaal in het BBC-radioprogramma Woman Hour. "Het is beledigend", zei de vrouw op de vraag wat ze ervan vond dat Brand de beschuldigingen aan zijn adres ontkent.

"Het is lachwekkend dat hij impliceert dat het een samenzwering van mainstream media is. Hij valt zelf niet buiten de mainstream media", zei Alice verder. Ze vertelde ook dat een auto van de BBC werd gebruikt om haar van school naar het huis van Brand te rijden, toen zij zestien jaar oud was.

Televisiezender Channel 4 heeft verschillende televisie-uitzendingen met Brand van zijn streamingdienst gehaald. Het gaat onder meer om afleveringen van Big Brother's Big Mouth, een spin-off van Big Brother, die door Brand werd gepresenteerd. Ook een aflevering van Great Celebrity Bake Off uit 2019 met de acteur is niet meer te zien.

Bluebird, de uitgever die sinds 2017 meerdere boeken van Brand heeft uitgegeven, laat weten de samenwerking te pauzeren. "In het licht van de zeer ernstige beschuldigingen heeft Bluebird de beslissing genomen om alle toekomstige publicaties met Russell Brand stop te zetten", liet een woordvoerder in een verklaring weten. Het nieuwe boek van de acteur en komiek zou in december uitkomen, maar dat gaat voorlopig niet door. Ook het agentschap Tavistock Wood heeft Brand laten vallen.