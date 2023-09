NU.nl maakt podcast over de terugkeer van de wolf

NU.nl heeft een podcast gemaakt over de wolf. Verscheurd door de wolf gaat over de terugkeer van de wolf en wat dat betekent voor mensen die in het leefgebied van het dier wonen. Het onderzoek voor de podcast is gedaan door NU.nl-verslaggever Job van der Plicht

Vanaf vandaag is de trailer te beluisteren.

Verscheurd door de wolf is geproduceerd door Marieke de Veer van Studio deVeer. De afgelopen maanden reisde Van der Plicht over de Veluwe en door Drenthe. Hij sprak met tientallen schapenhouders, bezorgde burgers en mensen die de wolf met open armen ontvangen.

Sinds de wolf in 2019 definitief terugkeerde in Nederland is er veel discussie rondom het dier. Is er ruimte voor de wolf in ons land? Hoe moeten boeren hun vee beschermen? En lopen we als mens gevaar?

Het bijzondere aan de terugkeer van de wolf is dat we tegen zaken aanlopen die nieuw zijn voor ons land. 150 jaar lang kende Nederland geen groot roofdier en ineens moeten we ons land daarmee delen.

Verscheurd door de wolf telt vijf afleveringen. De eerste twee zijn vanaf dinsdag 26 september te beluisteren op NU.nl. Daarna verschijnt elke week een nieuwe aflevering.

Je kunt je abonneren op Verscheurd door de wolf. Je krijgt dan een melding als er een nieuwe aflevering online staat.