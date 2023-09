Russell Brand door vier vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag

Russell Brand wordt door vier vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat meldt The Sunday Times zaterdag. Een van de vrouwen zou destijds zestien jaar zijn geweest.

The Sunday Times deed samen met The Times en Channel 4 onderzoek naar Brand. Hij wordt door de vrouwen beschuldigd van verkrachting, seksuele agressie en misbruik. Het wangedrag zou hebben plaatsgevonden in een periode van zeven jaar, tussen 2006 en 2013.

Brand zou onder meer zijn penis in de keel van het zestienjarige meisje hebben geduwd, waardoor zij geen lucht meer kreeg. Zij moest hem in zijn maag stompen om hem te laten stoppen, zegt ze. Een tweede vrouw stelt verkracht te zijn in zijn huis in Los Angeles.

Een derde vrouw meldt dat Brand haar seksueel heeft misbruikt en hij met juridische stappen dreigde als ze haar verhaal met iemand deelde. Ook de vierde vrouw stelt seksueel misbruikt te zijn en zegt dat de acteur haar fysiek en emotioneel mishandelde.

Brand ontkent: 'Al mijn relaties waren wederzijds'

Brand was in de periode waarin de incidenten zouden hebben plaatsgevonden werkzaam als onder meer presentator bij BBC Radio 2 en Channel 4. De komiek en acteur had eerder al aangekondigd dat iemand met "agressieve beschuldigingen" over hem naar buiten zou komen.