Tv-special rond aardbeving in Marokko bedoeld als steun: 'Geen race om geld'

Omroepen VPRO en BNNVARA maken vrijdagavond een speciale uitzending om de slachtoffers van de aardbeving in Marokko te steunen. Die is vooral bedoeld om de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap een hart onder de riem te steken.

Samen voor Marokko, zoals het programma heet, wordt door Nadia Moussaid en Khalid Kasem gepresenteerd vanuit Studio 20 in Hilversum. In de uitzending wordt aandacht besteed aan de ramp en de gevolgen ervan, maar ook aan de hulp die geboden wordt.

Daarnaast is het programma bedoeld om de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap te steunen, zegt BNNVARA. "We hebben een heel grote Nederlands-Marokkaanse gemeenschap en een hechte band met Marokko."

Sahil Amar Aïssa is samen met Moussaid de initiatiefnemer van de speciale uitzending. "Het wordt een heel menselijke poging om een beetje te helpen in een programma dat we in een heel korte tijd hebben opgezet", zegt Aïssa.