Datingprogramma Verbaan en Martens naar middag om tegenvallende kijkcijfers

SBS verplaatst Date Smakelijk naar de middag. Het programma met Georgina Verbaan en Patrick Martens was de afgelopen drie weken elke werkdag te zien om 19.30 uur. De laatste 25 afleveringen worden uitgezonden om 16.45 uur.

Het is het tweede programma van Talpa in korte tijd dat weggehaald wordt uit de primetime programmering. De wandelcompetitie You Never Walk Alone, gepresenteerd door Jamie Trenité, werd op zondagavond om 21.30 uur uitgezonden. De laatste afleveringen van de reeks worden vanaf deze week in de nacht uitgezonden.